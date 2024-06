IL DONO DELLE CRÊPES: RSA BARZIO, ANZIANI FELICI CON LA MERENDA “OSPITE”

Data pubblicazione 23 Giugno 2024

Sabato 22 giugno con un’amica e la sua famiglia siamo partiti per una gita: non una gita qualunque ma in Casa di riposo a Barzio, per preparare una merenda a sorpresa per gli Ospiti.



Con una macchina per crêpes avuta in prestito per l’occasione, dopo un paio di ore di viaggio (i sabati estivi sono impegnativi a livello di traffico!) siamo arrivati a Barzio in RSA.



Prima ho fatto fare un tour nei reparti per conoscere luogo e Ospiti, poi abbiamo iniziato a preparare le crêpes: per ogni reparto sono state preparate al momento, davanti ad ospiti, parenti ed operatori che osservavano divertiti e… ingolositi!

Chiedendo sempre il benestare dell’infermiera in turno, abbiamo cercato di accontentare quanti più ospiti abbiamo potuto (in base alla loro “clinica”); anche i parenti e gli operatori hanno gustato la propria crêpe.

Ci sono stati momenti di ilarità: persone che si sporcavano di Nutella ovunque, altre che “negavano” (ridendo) di aver mangiato perché volevano un’altra crêpe, fotografie e video per chi si era perso l’occasione..



È stata una bellissima giornata.



Mi ha colpito molto vedere l’atteggiamento di Tommaso, figlio della coppia di amici: per la prima volta è venuto a contatto con la realtà della Rsa e ha avuto sensibilità e delicatezza nei confronti degli Ospiti: è stato toccante.



Siamo ripartiti la sera pieni di gioia, grati per quanto siamo riusciti, in modo semplice, a donare.

[Lettera firmata]