A TACENO IL VIA AL “NOGARA-BIS” CON TAGLIAFERRI VICESINDACO. “5 ANNI D’IMPEGNO E RESPONSABILITÀ”

Data pubblicazione 25 Giugno 2024

TACENO – Al via il Nogara-bis a Taceno, con il sindaco rieletto che ha presentato il consiglio della prossima amministrazione.

Dopo il giuramento di rito, il primo cittadino confermato ha così dato avvio al suo secondo mandato: “È per me un grande onore assumere nuovamente questa carica. Penso che sono qui perché molti cittadini hanno apprezzato l’impegno e hanno condiviso i nostri progetti. Ringrazio i tacenesi che mi hanno concordato la fiducia. Ringrazio anche i nuovi consiglieri e la passata amministrazione”.

“Taceno mi ha rieletto sindaco e per questo mi sento ancora più responsabile di dover procedere con voi per realizzare quanto è stato indicato e promesso nel programma elettorale – continua Alberto Nogara -. Sarò il sindaco di tutti e confido nel sostegno di tutti. Impegno e responsabilità saranno il senso dei prossimi cinque anni. Sarà un contesto con meno risorse e più necessità, senza i fondi del PNRR. Per questo avremo bisogno del supporto di tutti, anche dei cittadini che non hanno creduto in noi. Avremo bisogno dei dipendenti comunali e dell’aiuto di tutti, per lavorare con senso di squadra in modo da affrontare tutte le difficoltà. Mi accingo a questo incarico con responsabilità, fermezza, dedizione e impegno”.

Accanto a Nogara, il vicesindaco e assessore Luciano Tagliaferri e l’altro assessore Francesco Sangiovanni.

Gabriele Gritti