CALCIO: CHI È FRANCESCO BALDINI, L’ALLENATORE DEL LECCO DI ALIBERTI

Data pubblicazione 28 Giugno 2024

LECCO – Sarà quindi Francesco Baldini il nuovo allenatore della Calcio Lecco, con Luciano Mularoni come vice, Antonio Minadeo il direttore sportivo (proveniente dal Legnago Salus) e Giuseppe Dusi l’addetto stampa. Questo è quello che ha annunciato ieri il nuovo presidente, Aniello Aliberti .

Francesco Baldini nasce a Massa il 14 marzo del 1974 e comincia la sua carriera sportiva come difensore centrale nelle giovanili della Lucchese. Il suo esordio in prima squadra avviene in B nella stagione 1991-1992, con Marcello Lippi in panchina. Nel 1993 la Juventus lo acquista…