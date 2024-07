FULMINI IN MONTAGNA: I CONSIGLI DELLA GUIDA ALPINA GIACOMO POLETTI

Data pubblicazione 1 Luglio 2024

LECCO – Durante la stagione estiva aumenta la frequenza delle escursioni e delle salite alpinistiche in alta quota. Quando il meteo è instabile i fulmini rappresentano un pericolo da non sottovalutare ed è fondamentale una corretta informazione e preparazione sul tema.

Il Collegio Nazionale Guide Alpine propone questa intervista a Giacomo Poletti, ingegnere ambientale e docente di meteorologia per il Collegio Guide Alpine del Trentino da oltre 13 anni, per fornire alcuni utili consigli su come riconoscere le condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose, le misure preventive da adottare e le strategie di comportamento in caso di temporali improvvisi.