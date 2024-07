BALLABIO. LA REPLICA: INCIVILTÀ ALLA CHIESETTA DEGLI ALPINI? “SPAZIO SACRO, NON CIMITERO PER GATTI”

Data pubblicazione 7 Luglio 2024

Caro direttore,

sono una ballabiese e vorrei rispondere alla Sig.ra Giulia in merito alla sua lettera del 4/7/2024. Io sono convinta che la sig.ra Giulia non sia mai entrata all’interno della Chiesetta, non abbia mai visto le foto di quei ragazzi e letto i loro nomi; le loro storie, purtroppo, le conoscono solo i loro parenti, i commilitoni e i tanti ballabiesi.

La signora non sa del dolore delle loro mamme consumate nella speranza di rivederli.

Gli alpini hanno realizzato, con tanti sacrifici, la …



CONTINUA A LEGGERE SU BALLABIO NEWS: