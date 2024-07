SKIROLL, CHE WEEK END PER LE SORELLE INVERNIZZI: MARIA TRICOLORE!

Data pubblicazione 7 Luglio 2024

MARANELLO (MO) – La stagione dello skiroll prosegue con l’importante tappa di Maranello che, dopo le consuete Sprint del sabato, mette in palio il titolo di campione italiano per le sole categorie giovani e senior in una Mass start in tecnica libera.

Fantastico il bottino delle sorelle Invernizzi, Maria e Aurora (CM Valsassina). Sabato di Sprint valido per la Coppa Italia con Aurora che all’esordio stagionale vince in scioltezza mentre Maria coglie un secondo posto nella categoria Giovani e il 5° assoluto.

Oggi invece arriva il “botto”: Maria Invernizzi si aggiudica il tricolore battendo proprio quella Ghiddi già campionessa mondiale e vincitrice della Coppa del Mondo Juniores – e riuscendoci tra l’altro “in casa” dell’avversaria modenese. Gran bella gara anche di Aurora, che vince la sua gara tra le allieve e coglie il secondo successo in coppa Italia in due giorni, giocandosela fino all’ultimo persino con i pari età della categoria maschile. Marco Combi (SC Primaluna) si piazza secondo tra gli Under 14.

Ora si attendono le convocazioni per la prima tappa di Coppa del Mondo in Lettonia fra due settimane: per Maria un altro importante appuntamento per confermare la crescita, evidente, di questa stagione.

RedSpo