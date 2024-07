INTROBIO. TROPPI MERCATINI, ALCUNI COMMERCIANTI STORCONO IL NASO

Data pubblicazione 8 Luglio 2024

INROBIO – C’è maretta a Introbio a causa del mercatini inseriti tra le proposte estive per villeggianti e residenti. Ben tre giornate di luglio dedicate alla bancarelle infatti non piacciono ai commercianti del paese che subiscono la concorrenza degli ambulanti, i quali spesso propongono le stesse mercanzie presenti nelle botteghe. Lo stesso problema si ripeterà in agosto e c’è chi lamenta il mancato rispetto nei confronti di chi tiene viva l’economia di prossimità non solo nei mesi più fortunati per gli affari.