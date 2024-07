PESCA SPORTIVA. IN TRENTINO VALSASSINESI A UN SOFFIO DAL PODIO

Data pubblicazione 8 Luglio 2024

VERMIGLIO (TN) – In Val di Sole sabato e domenica le finali del Campionato italiano di pesca alla trota con esche naturali in torrente per le categorie veterani, master e donne.

Oltre 200 i partecipanti, si fermano a un soffio dal podio i veterani valsassinesi Bruno De Bernardi (Amici del Caldone), quarto, e Italo Galperti (Sps Valsassinese), quinto, in una classifica finale vinta dal bresciano Tiziano Paterlini.

Gare entusiasmanti con tante catture, impeccabile l’organizzazione, molto soddisfatti Bruno e Italo per l’ottimo risultato ottenuto: “Il podio è proprio mancato per un niente! – raccontano – Lo scenario della ridente località trentina a pochi passi dal passo Tonale era mozzafiato, anche il tempo e stato favorevole”.

Nelle altre categorie master, titolo italiano per Carlo Bettini e campionessa femminile Gloria Oliveri.