PERSONE SCOMPARSE. IL COMITATO ALBERTO ALLA CAMERA PER LA RIFORMA DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Data pubblicazione 15 Luglio 2024

PERLEDO – La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, seguendo le indicazioni dell’On. Bagnai, ha convocato il Comitato Alberto – giovedì 18 luglio – a Montecitorio, per un’audizione informale sulla proposta di riforma della Legge sulla Privacy (n. 1074), che se venisse approvata andrebbe a derogare la normativa sulla riservatezza delle comunicazioni telefoniche nei casi di ricerca di persone scomparse.

“Per quanto mi riguarda – afferma Renato Ongania, presidente del Comitato Alberto – si tratta di una battaglia per una riforma di buon senso. A suo tempo avevo scritto a tutti i deputati e a tutti i senatori, mi risposero in otto su seicento, fate voi le dovute percentuali. Il Comitato è nato quando la Prefettura di Lecco non si stava muovendo, cioè tre giorni di ricerca avevano saturato le loro funzioni e obblighi di legge; quando l’autorità giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco non aveva emesso un’ordinanza per autorizzare il Comando dei Carabinieri di Bellano a richiedere i dati telefonici agli operatori delle telecomunicazioni, e cercare in quel modo di ritrovare mio fratello scomparso da settimane. La mia insistenza non fu ripagata, anzi sono stato poi accusato in una nota della Prefettura conseguente all’azione ispettiva di un deputato, on. Benzoni, di essere appunto “insistente”, cioè questo è ciò che è stato riferito al Ministro della Giustizia Nordio rispetto al mio agire. Bene, a distanza di quasi due anni da quella tragedia si apre un’opportunità, da un certo punto di vista preziosa, per far emergere la stupidità della legge sulla privacy, e quindi del Legislatore italiano, che è stato capace di postulare scenari mortiferi pur di tutelare la privacy. Verrebbe da chiedersi a beneficio di chi?“.