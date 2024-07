BARZIO. MARTA FUMAGALLI E MASSIMO BORASSI PER LA RASSEGNA ORGANISTICA

Data pubblicazione 17 Luglio 2024

BARZIO – Un duo eccezionale e un programma interamente romantico nel debutto barziese della 52ª Rassegna organistica valsassinese. Dopo l’inaugurazione con il bicentenario organo Biroldi di Taceno, la kermesse si sposta all’organo Mascioni di Barzio, affidato al maestro Massimo Borassi per un concerto insieme alla mezzosoprano Marta Fumagalli. In programma brani di Marco Enrico Bosso, Josef Gabriel Rheinberger e Marcel Dupré.

L’appuntamento è per sabato 20 luglio alle 21 alla chiesa ‘Sant’Alessandro’ di Barzio.

MARTA FUMAGALLI

Laureata con lode in Lettere Moderne nel 2004, consegue il diploma di Canto presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, nel 2009, sotto la guida del soprano Cristina Rubin. Nel 2022, frequenta la masterclass annuale di canto barocco presso il Polo Nazionale Artistico di alta specializzazione di Verona, sotto la guida del contralto Sonia Prina. Attualmente, si perfeziona con il controtenore Roberto Balconi presso il Conservatorio ‘G. Cantelli’ di Novara. Collabora regolarmente in particolare con ensemble specializzati in musica barocca e si esibisce come solista in prestigiosi contesti in Italia e all’estero. Nel giugno 2018, si aggiudica il riconoscimento Diapason D’Or Decouvérte per il disco della ‘Messa in Re Maggiore’ di G. B. Pergolesi, inciso con il gruppo Coro e Orchestra Ghislieri diretto da G. Prandi, per l’etichetta Arcana-Outhere Music.

Recentemente, molteplici dischi la vedono protagonista: M. da Gagliano, ‘La Flora’ (Allabastrina ensemble, E. Sartori), per Glossa Music, G. F. Handel, ‘Italian cantatas’ (Ensemble Fantazyas, R. Balconi) per Brilliant Classic, B. Marcello, ‘Psalms and Sonatas’ (Ensemble Salomone Rossi, L. Cevidalli), A. Nola, ‘Tristes erant Apostoli’ (Cappella Neapolitana, A. Florio) e C. Arrigoni, ‘Tiranni affetti’ (Accademia degli Erranti), entrambi per l’etichetta Dynamic; A. Giannettini, ‘L’Uomo in Bivio’ (Cantarlontano, M. Mencoboni), G. Bononcini, Oratorio ‘La conversione della Maddalena’ (La Venexiana, G. Palomba), L. Rossi, Orfeo (Allabastrina Ensemble, E. Sartori) per Glossa Music.

MASSIMO BORASSI

Ha iniziato gli studi musicali presso il civico istituto musicale “G. Zelioli” di Lecco sotto la guida del M° Gianluca Cesana, con il quale si è dedicato allo studio del Pianoforte e dell’Organo. Ha successivamente frequentato il conservatorio “G. Verdi” di Milano conseguendo il diploma accademico in Organo e Composizione organistica con la professoressa Ivana Valotti. Ha seguito diverse masterclass e corsi di perfezionamento con B. Ripoll, ad Alkmaar (Amsterdam) con W. Zerer, V. Dijk, A. Marcon sulla musica barocca nordica, a Herzberg (Germania) con L. Lohmann sull’opera di F. Mendelssohn, con E. Viccardi, M. Valsecchi e M. Radulescu. Ha suonato come solista, in formazioni corali, orchestrali e da camera in importanti rassegne e festival. Ha eseguito in prima assoluta composizioni di autori contemporanei e viventi tra cui E. Esposito, A. Sacchetti, A. Mazza e R. Giavina. Con il M° Marco dell’Oro fonda il duo “Sine Nomine” proponendo repertorio originale e trascritto per Organo a quattro mani. Con lo stesso nella formazione “Cornetto e basso continuo” si occupa del repertorio antico.

Ultimamente si sta dedicando all’approfondimento dell’Harmonium con l’esecuzione di repertorio francese del periodo ottocentesco su strumenti originali (“Alexandre Pere” restaurato dalla bottega “Conti” di Seveso). È docente di Organo e Formazione musicale di base presso l’Istituto Civico Musicale “G. Zelioli” di Lecco. E’ organista titolare della Chiesa arcipresbiterale di San Martino in Calolziocorte e formatore nei corsi della scuola “Te laudamus” dell’arcidiocesi di Milano.