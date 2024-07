LIONS. MARIO INVERNIZZI PASSA IL TESTIMONE A GIUSEPPE MALUGANI

Data pubblicazione 19 Luglio 2024

BARZIO – All’Hotel Vittoria di Barzio il Lions Club Valsassina ha radunato i soci nella tradizionale assemblea di fine stagione per il consueto scambio delle cariche. Il presidente uscente Gianmario Invernizzi, dopo aver illustrato gli impegni dell’annata che hanno visto il club presente in diversi service, fra cui il Progetto Porcospino in difesa dei minori in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Premana e il service internazionale donando una stufa alle famiglie dell’Ucraina in guerra, ha consegnato il “martelletto” nuovo presidente Giuseppe Malugani, socio da una decina d’anni, già sindaco di Margno e personaggio noto alla vita sociale valsassinese.

Invernizzi, prima di cedere lo “scettro” della presidenza, ha voluto presentare i nuovi soci Domenico Mascheri e Paolo Cagnotto, che in realtà sono ritornati dopo una breve assenza. Mascheri aveva già ricoperto il ruolo di presidente per diverse volte, mentre Cagnotto è stato segretario per sedici anni dopo la guida di Mario Corti. Invernizzi aveva già introdotto durante l’anno anche la socia Viviana Ghizzardi. Presenti anche Carlo Sironi, già governatore Lions e Marco Raveia nello staff informatico del Distretto 108 Ib1.

Malugani ha snocciolato poi i prossimi appuntamenti come la rituale festa dedicata ai formaggi della Valsassina, la commemorazione dei soci defunti e lo scambio degli auguri di Natale, rimandando le decisioni sui service da attuare al primo consiglio.

Nelle foto lo scambio delle cariche fra i due presidenti, l’ingresso di Domenico Mascheri e di Viviana Ghizzardi.