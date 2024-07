‘PALI PARLANTI’ LUNGO L’ANELLO DEL MONTE FOPP, NUOVO PROGETTO DEL MUSEO DELLE GRIGNE

Data pubblicazione 23 Luglio 2024

ESINO LARIO – Il 4 agosto il Museo delle Grigne di Esino Lario inaugura la parte in esterno del progetto “IN & OUT – nel cuore della Grigna“: una serie di pali parlanti lungo l’Anello del Monte Fopp illustra l’archeologia, la fauna, la flora, la geologia e le leggende del territorio.

Il progetto “IN & OUT – nel cuore della Grigna” fa dialogare il Museo delle Grigne con il territorio circostante, promuovendo la conoscenza del Parco della Grigna Settentrionale dal punto di vista culturale e ambientale …

