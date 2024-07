BALLABIO. CONSIGLIO COMUNALE SU DUP, PROGETTI FUTURI E AGGIORNAMENTI

Data pubblicazione 24 Luglio 2024

BALLABIO – Un consiglio comunale molto denso quello che la scorsa sera ha visto maggioranza e minoranza discutere sui corposi punti previsti dall’ordine del giorno. È il sindaco Giovanni Bruno Bussola a dare il via alla seduta, definita ‘spartiacque’ proprio per la programmazione e pianificazione di alcune delle opere del programma elettorale: tra le principali iniziative annunciate dall’amministrazione € 40.000 euro per lo skate park al parco Due Mani, 22.000 euro per la valorizzazione del turismo di montagna con la mappatura dei sentieri e creazione di un portale turistico, 70.000 euro complessivi per l’implementazione del sistema di videosorveglianza, 18.000 euro per il riscatto dei corpi luminosi di tutta Ballabio, propedeutico ad un accordo di Project Financing per l’efficientamento energetico di tutto il paese. 20.000 euro programmati, inoltre, per l’aggiornamento del Regolamento Cimiteriale e del Piano Regolatore Cimiteriale propedeutici alla realizzazione di nuovi ossari per il cimitero di Ballabio Inferiore, nonché l’ampliamento di alcuni parcheggi per i ballabiesi.