LEGNONE. NUOVE CATENE SULLA VIA NORMALE, SI ATTENDE REGIONE PER LA DOL

Data pubblicazione 24 Luglio 2024

PAGNONA/VALVARRONE – I Comuni di Pagnona e Valvarrone hanno dato incarico all’associazione Guide del Lario e delle Grigne per attrezzare con nuove catene la via normale del Monte Legnone, che sale dai Roccoli Lorla, sostituendo corde e cavi ammalorati, in alcuni tratti divelti a causa degli abbondanti accumuli nevosi dello scorso inverno. Il percorso è molto frequentato in tutte le stagioni, anche da molti escursionisti stranieri che passano le loro vacanze sul lago.

Se Regione Lombardia rifinanzierà il bando “reti escursionistiche” sarà possibile procedere a ripristinare anche la famosa Dol che purtroppo in alcuni tratti è quasi impraticabile.

La volontà delle due Amministrazioni è comunque volta a migliorare la sicurezza, considerati alcuni tragici incidenti del passato, ma in ogni caso chi sale il Legnone deve sempre prestare la massima attenzione e farlo con l’attrezzatura adeguata.