SKIROLL, BENE SORELLE INVERNIZZI E FRATELLI COMBI NELLE GARE AOSTANE

Data pubblicazione 28 Luglio 2024

VERRAYES (AO) – Alla pista di skiroll di Raphy a Verrayes, in Val d’Aosta, ottime prestazioni “valsassinesi” nella Coppa Italia Nextpro per le sorelle Maria e Aurora Invernizzi e i fratelli Marco e Mattia Combi (ieri nella Sprint sulla distanza di 200 metri e oggi in Mass start, tecnica libera). Nel femminile, Aurora (foto a destra) ha vinto sia oggi che ieri, Maria terza assoluta nelle due prove e prima Under 18.

I maschietti dell’SC Primaluna entrambi sul podio, con particolare rilievo per il risultato odierno di Mattia, secondo dopo una settimana di febbre.

Nelle foto sopra, i due giovanissimi e fortissimi fratelli d’oro dello Skiroll.

Intanto, l’altro atleta valsassinese campione della specialità, Aksel Artusi, da domani è nuovamente in ritiro con la Nazionale in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina per due settimane di duro lavoro a Passo di Lavaze’ in Val di Fiemme.

In questo caso, il giovane asso di Primaluna si prepara sullo strumento “più vicino allo sci” durante la stagione estiva in attesa della ripresa del Fondo – l’altra disciplina nella quale eccelle.

RedSpo