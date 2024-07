SOCCORSO ALPINO VALSASSINESE AL LAVORO PER TRE DONNE TRA MONTI E LAGO

Data pubblicazione 29 Luglio 2024

VALSASSINA – Tre interventi domenica per la Stazione Valsassina Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. Il primo sugli alpeggi di Premana nella mattinata, per soccorrere una donna infortunata nel corso del Giir di Mont. È intervenuta una delle squadre impegnate nell’assistenza alla gara sportiva in corso, che ha proceduto al trasporto fino a valle dell’escursionista con la barella.

Il secondo intervento per la richiesta di una donna che aveva perso l’orientamento mentre percorreva il Sentiero del Viandante, nella zona di Dervio. Sul posto una squadra territoriale del Cnsas, un gruppo di cinque motociclisti della FMI Moto Club Valsassina e i Vigili del Fuoco. La donna è stata individuata e recuperata dall’elicottero ‘Drago’.

Ultimo intervento verso le 15, sempre domenica, per una donna (medico acuto) al rifugio Ratti Cassin ai Piani di Bobbio.