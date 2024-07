SERVIZIO IDRICO. IL SINDACO DI CREMENO RAPPRESENTERÀ I PICCOLI COMUNI

Data pubblicazione 31 Luglio 2024

LECCO – La Conferenza dei Comuni dell’ATO di Lecco ha designato tre nuovi componenti del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Lecco, in sostituzione di altrettanti membri cessati a seguito delle elezioni amministrative di giugno.

La designazione avviene facendo in modo che siano rappresentati i Comuni per fasce di popolazione: il consigliere designato per i Comuni fino a 3.000 abitanti è Pier Luigi Invernizzi, sindaco di Cremeno; per quelli tra 3.000 e 15.000 abitanti è Cristina Citterio, sindaca di Lomagna, mentre per i Comuni sopra i 15.000 abitanti è Matteo Colombo, sindaco di Valgreghentino.