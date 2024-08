MUSEO DEL LATTE DI VENDROGNO, UN’ESTATE RICCA DI EVENTI

Data pubblicazione 1 Agosto 2024

VENDROGNO – Estate ricca di eventi per il Museo del latte e della storia della Muggiasca di Vendrogno:

Lunedì 5 agosto si terrà la Caccia al Tesoro 2024. Dalle 14 ci saranno ritrovo, registrazione partecipanti, illustrazione delle attività e inizio della caccia al tesoro. È richiesta la puntualità al fine di garantire l’inizio delle attività per le 14.30.

Ritrovo presso il MUU – Museo del Latte e della storia della Muggiasca in Via Parrocchiale 1 – Vendrogno di Bellano. Le prove si svolgeranno sia all’interno dei locali del museo che nell’abitato di Vendrogno e nei luoghi limitrofi, tutti raggiungibili a piedi. (è consigliato abbigliamento comodo e scarpe da trekking o tennis). È possibile iscriversi tramite un messaggio WhatsApp ad Alice al 347/9253829 entro le 18 del 4 agosto, da parte del caposquadra con elencati i nominativi di tutti i partecipanti e l’età degli stessi. è preferibile che il messaggio sia inviato dal capogruppo. Seguirà conferma, fino ad esaurimento dei posti disponibili. È possibile iscriversi anche il giorno stesso, se vi fosse disponibilità; presentarsi tra le 13.30 e le 14.00 al MUU. La partecipazione è gratuita.

Qualora il programma subisse modifiche, gli iscritti verranno contattati direttamente. La Caccia al Tesoro si svolgerà anche in caso di maltempo, in forma rivista.

Le squadre potranno essere composte da un minimo di 5 ad un massimo di 10 partecipanti. Potranno partecipare massimo 8 squadre, per complessivi 80 partecipanti. Possono iscriversi gruppi anche più piccoli del minimo previsto, i quali verranno accorpati ad altri gruppi. L’organizzazione, a propria discrezione, potrà accettare eccezioni, per motivate ragioni, e si riserva di accorpare membri alle squadre iscritte che non raggiungeranno i 10 partecipanti, al fine di garantire la massima partecipazione.

Ogni gruppo di persone ha l’obbligo di presenza e partecipazione di almeno un maggiorenne che si assuma responsabilità per i minori, fornisca i dati richiesti, gestisca i contatti con gli organizzatori e segua il gruppo squadra durante tutto il gioco. Ogni squadra dovrà nominare un caposquadra, che potrà non coincidere con il maggiorenne referente.

Tutte le squadre partiranno insieme alla ricerca del tesoro, dovranno affrontare varie tappe/prove rientrando dopo ogni prova al punto base di partenza.

Lo scopo del gioco è risolvere correttamente tutte le prove previste. Le prove sono enigmi, ricerche, attività espressive e fotografie, da fare e da osservare.

Ogni prova si considera superata se si risolvono correttamente tutte le sue parti, o parzialmente diminuendo il punteggio. A conclusione della prova precedente si ha accesso alla prova successiva.

Il ricorso all’aiuto penalizza la squadra nel calcolo del punteggio finale della prova stessa. Sono previsti due livelli di aiuto:

il primo fornisce un indizio utile per il superamento della prova; il secondo offre un’indicazione molto vicina alla soluzione della prova.



Solo il caposquadra, dopo aver consultato i suoi compagni, può attivare gli aiuti, che poi saranno a disposizione di tutta la squadra.

Le prove non sono a tempo, salvo l’ultima prova per la quale tutte le squadre dovranno attendere il completamento e partiranno contemporaneamente.

La squadra che risolverà l’ultima prova nel minor tempo, si aggiudicherà 10 punti, le successive: 9 punti per la 2°, 8 punti per la 3°, 7 punti per la 4° e così via fino ad un minimo di 3 punti per l’ultima squadra.

Novità: verrà attribuito un punteggio in funzione della media delle età anagrafiche della squadra, minore sarà l’età media, maggiore sarà il punteggio, da 10 a 3 punti. Il superamento di ciascuna prova senza ricorso agli aiuti dà diritto a 10 punti premio. Nel caso si ricorra agli aiuti verranno sottratti punti in modo crescente in base al livello (ad es. 5 punti per il primo livello o, in alternativa, 8 se si richiede anche il secondo ottenendo un punteggio pari a solo 2 punti).

Alcune prove potranno avere un punteggio differente in funzione del livello di difficoltà, tale informazione verrà specificata.

Nell’eventualità che più gruppi si trovino sul luogo di svolgimento di una prova, la precedenza spetta al gruppo che è arrivato per primo.

Si evidenzia che il contenuto del Tesoro è simbolico e non costituisce un’effettiva vincita. Le premiazioni avverranno a conclusione delle attività.

Per partecipare sono necessari almeno un telefono cellulare per chiamate di emergenza/esigenza e dotato di whatsapp, di fotocamera o macchina fotografica digitale.

L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità in merito a atti e/o comportamenti, compiuti nel corso della manifestazione, che si possano configurare come violazioni delle vigenti leggi civili e penali. Né si assume responsabilità per infortuni o danni capitati ai partecipanti e/o a terzi; pertanto esclude ogni forma di rimborso, sia a titolo parziale che totale.

I partecipanti, aderendo all’iniziativa, acconsentono che i loro dati personali siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, utilizzandoli esclusivamente per lo svolgimento di questa manifestazione. Partecipando all’iniziativa si autorizza alla diffusione di immagini, che ritraggono i partecipanti, ai soli fini informativi/promozionali del Museo.

Giovedì 8 agosto alle 21, presso il Museo, si terrà l’incontro “Dall’antichità a Venezia: la magia delle perle di vetro“.

I relatori saranno Marina Uboldi, del Museo Archeologico del Barro e Giorgio Teruzzi, esperto di perle in vetro veneziane.

Per maggiori informazioni scrivere a muu.vendrogno@gmail.com o chiamare il +39 333 382 3413

In collaborazione con la Parrocchia di Vendrogno, lunedì 12 agosto, si terrà la decima edizione del Muggiasca Day, dal titolo “Vendrogno: S.Antonio e S. Lorenzo“.

Il programma prevede, alle 16, ritrovo e incontro introduttivo. Il punto di partenza sarà il Museo in via Parrocchiale n.1 in Vendrogno, Comune di Bellano; qui verrà esposta una breve introduzione sulle visite guidate che saranno tenute dalla storica dell’arte Clara Perego.

Dalle 16.30 circa si terrà la visita guidata con descrizione storico-artistica della chiesa di Sant’Antonio Abate in Vendrogno e prosecuzione verso la parrocchiale di San Lorenzo Martire. Seguirà un piccolo rinfresco.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e non vi sono limiti di adesioni. È possibile visitare il museo dalle 15 alle 16.

Sabato 17 agosto alle 18, presso il Museo in via Parrocchiale n.1 a Vendrogno, si terrà la presentazione del libro “La Mezzaluna“, di Luca Giannetta.

L’opera esplora il fascino e i contrasti dell’Asia Centrale del XVI secolo. Una storia di coraggio, vendetta, amore in un coinvolgente romanzo d’avventura. A seguire aperitivo.