SOCCORSI AL LAVORO IN VALLE: CADUTA IN BICI A INTROBIO, MALORE A PREMANA

Data pubblicazione 4 Agosto 2024

PREMANA/INTROBIO – Due interventi di soccorso in Valsassina tra mattinata e primo pomeriggio di domenica 4 agosto.

A Premana, eliambulanza decollata da Sondrio all’opera in collaborazione con una squadra del Soccorso Alpino per un anziano colto da malore in zona Casarsa. L’uomo, che ha 85 anni, è assistito in codice rosso (condizioni dunque “molto critiche” secondo gli standard sanitari).

In precedenza, caduta in bici per una signora di 60 anni in via alle Prade a Introbio. Codice applicato in questo caso, il giallo (“mediamente critico”). Al lavoro l’ambulanza del locale Soccorso Centro Valsassina.

Aggiornamenti delle varie situazioni in questa stessa pagina.

RedCro