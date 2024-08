A MORTERONE E A BALLABIO LA PROCESSIONE DELL’ASSUNTA

Data pubblicazione 16 Agosto 2024

MORTERONE/BALLABIO – Un ferragosto che accomuna Ballabio e Morterone nella festa dell’Assunzione di Maria con le chiese dedicate alla Vergine. Nella Chiesa Madre della Beata Vergine Assunta di Morterone, consacrata nel 1363, la messa solenne celebrata da don Agostino Butturini, concelebrata da don Luca Invernizzi a cui è seguita la processione con il simulacro della Madonna Assunta, situato nella terza cappella e databile tra il Seicento e il Settecento. La processione è stata presieduta da don Luca, seguito dal simulacro della Vergine sostenuto dai portatori attorniati da numerosi fedeli che si sono alternati accompagnati da musica sacra e dai credenti in preghiera. Hanno raggiunto la località Cappelina per la benedizione, per poi ritornare concludendo la preghiera davanti alla grotta dedicata alla Madonna, attigua alla chiesa parrocchiale …

