CALCIO CORTENOVA: IL GIRONE DI COPPA LOMBARDIA IN SECONDA CATEGORIA

Data pubblicazione 22 Agosto 2024

LECCO – Diramato il calendario del girone di Coppa Lombardia (Seconda categoria) nel quale è incluso il Cortenova di mister Andrea Tantardini.

La squadra valsassinese affronterà Aurora San Francesco, Mandello e Polisportiva 2001.

Articolata nel nostro territorio su tre gironi (Cortenova nell’“A”), la Coppa prevede per quest’anno match di andata e ritorno e prenderà il via l’1 settembre con la sfida esterna a Mandello; l’11 e il 25 settembre doppio impegno interno per i gialloblu, prima contro l’Aurora San Francesco quindi con la 2001.

Il girone di ritorno partirà il 9 ottobre con la sfida in casa contro il Mandello, proseguirà il 23 ottobre a Valmadrera contro l’Aurora e si concluderà il 6 novembre al Bione, contro la 2001.

RedSpo