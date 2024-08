Data pubblicazione 27 Agosto 2024

GRIGNA SETTENTRIONALE – Primo mantello bianco sulla vetta della Grigna Settentrionale, come dimostrano due scatti condivisi sui social. Ma attenzione a non cadere in errore: la coltre che ricopre la cima non è formata da neve, bensì dalla grandine caduta durante il maltempo degli scorsi giorni.

Immagini suggestive ma non di certo inattese. La stagione autunnale si avvicina e con essa gli sbalzi di temperatura e i forti temporali che ne derivano.

Foto da Facebook