IN MILLE D’ESTATE AL CFPA. STUDENTI, MUSCISTI E ATLETI OSPITI PER STAGE E CAMPUS

Data pubblicazione 30 Agosto 2024

Estate vincente per il Cfpa Casargo

Oltre mille studenti, musicisti e atleti ospiti della scuola per stage, campus e manifestazioni di successo

CASARGO – Settimane ricchissime di eventi quelle che hanno caratterizzato gli ultimi tre mesi del Centro di formazione professionale alberghiera di Casargo dove, nonostante le attività didattiche fossero sospese per le vacanze estive, l’istituto non si è mai fermato. “Dalla metà di giugno a oggi, sono stati oltre mille gli utenti che hanno fatto capolino presso il nostro centro, per partecipare a stage, appuntamenti sportivi e manifestazioni di ogni tipo – afferma il presidente del Cfpa Francesco Maria Silverij – Un risultato che anche quest’anno ci riempie di orgoglio, perché evidenzia ancora una volta il profondo legame che unisce la nostra scuola al territorio lecchese e lombardo”.

Per tutta l’estate si sono così alternate presso le strutture del Cfpa di Casargo molteplici realtà di differente genere. La parte del leone è stata svolta dalle associazioni che si sono giovate della capacità ricettiva del complesso, dei campi da gioco e delle strutture polifunzionali che caratterizzano l’istituto, per proporre campi estivi ai propri iscritti, durante i quali approfondire le proprie discipline di competenza. Presso il Cfpa si così avvicendati il Minibasket Civate/Robbiate, il Basket Erba, il Basket Lecco, il Basket Orpas e la Vm Sport Academy evolution, sodalizio di Nibionno impegnato nella pallavolo. Ma non solo. Ampio spazio è stato dato alla musica, con i numerosi stage dell’Anbima (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome) che hanno potuto contare sulla presenza di giovani musicisti provenienti dalle diverse bande attive nella nostra regione.

Infine, il Cfpa ha rappresentato la base logistica per lo svolgimento di manifestazioni di richiamo nazionale. Nel week end del 27-28 luglio l’istituto ha infatti ricoperto il ruolo di quartier generale della celebre gara podistica Giir di Mont, mentre poche settimane prima, sabato 6 luglio, analogo ruolo è stato svolto dal Cfpa per il Campionato italiano di Stihl Timbersports, la competizione che ogni anno riunisce i migliori tagliatori di legna della nostra nazione.

Un Centro sempre più protagonista sul territorio come dimostrano anche le numerose attestazioni di stima giunte dagli ospiti del complesso che hanno spesso sottolineato la bontà del servizio offerto dall’istituto durante la stagione estiva. “A questo proposito – afferma il direttore del Cfpa Casargo Alan Vaninetti – un grande ringraziamento va al nostro personale e agli studenti che durante l’estate hanno scelto di mettersi a disposizione della scuola. Per i ragazzi soprattutto, la presenza di tanti ospiti ha rappresentato un’ulteriore occasione per fare esperienza in un contesto di lavoro reale. Un’opportunità che hanno saputo cogliere, mettendosi ancora una volta in luce per professionalità, serietà e competenza”.

Ora però per il Cfpa è tempo di concentrarsi sull’anno scolastico in partenza, che quest’anno offrirà un nuovo indirizzo di studi. Come noto, accanto ai tradizionali corsi dedicati alla sala, alla cucina e alla pasticceria, il 16 settembre prenderà il via l’articolazione Operatore agricolo in gestione allevamento e casaro d’alpeggio. Una nuova sfida destinata a rendere il Cfpa ancora più completo e capace di rispondere alle richieste delle famiglie e degli operatori economici della Valsassina, della Lombardia e dell’intera penisola.