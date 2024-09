PRIMALUNA, LO STRANO CASO DELL’UOMO CHE SI AGGIRA (A VOLTE NUDO) ALL’ALPE PIATTEDO

Data pubblicazione 1 Settembre 2024

PRIMALUNA – Le autorità locali preferiscono trincerarsi dietro il classico no comment, parlando di “una persona in difficoltà”, di certo fa discutere la presenza di un soggetto – a quanto pare proveniente dal Lago, quasi certamente sofferente di problemi psichici – che si aggira a Primaluna, in particolare nella zona dell’Alpe Piattedo.

Del caso si stanno occupando le forze dell’ordine, specie perché l’uomo avrebbe aggredito il proprietario di una baita, nella quale sarebbe entrato. Alcune foto-trappole lo avrebbero immortalato senza vestiti addosso.

Un caso delicato, che tuttavia sta suscitando una certa preoccupazione nella zona. Secondo alcuni testimoni, potrebbe trattarsi della stessa persona già individuata qualche tempo fa dopo aver “dato spettacolo”, nudo, tra Lecco e Malgrate.

RedCro