IL CAI BALLABIO CERCA VOLONTARI PER LA MANUTENZIONE DEI SENTIERI DI DOMENICA 22

Data pubblicazione 10 Settembre 2024

BALLABIO – La sottosezione del CAI Casimiro Ferrari di Ballabio cerca volontari che diano una mano per il ripristino del tracciato storico esistente tra la mulattiera Boazzo-Morterone e la SP63 in prossimità del parcheggio di partenza del sentiero per il Monte Due Mani-Bocchetta di Desio. II sentiero sarà indicato da opportuna segnaletica, l’iniziativa si svolgerà in collaborazione con il CAI Lecco Riccardo Cassin nell’ambito delle attività autunnali di manutenzione sentieri.