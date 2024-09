PASTURO. PIACE LA BABY DANCE CON L’ORSACCHIOTTO BALLERINO

Data pubblicazione 11 Settembre 2024

PASTURO – L’oratorio di Pasturo, con la sua vivace comunità, ha organizzato la baby dance al venerdì sera nei mesi di luglio e agosto che ha regalato sorrisi e allegria, coinvolgendo i più piccoli in danze e giochi. Questo appuntamento non solo rafforza il senso di comunità ma offre anche un momento di gioia e spensieratezza che rimane impresso nei ricordi di tutti i partecipanti. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco e da una decina di animatori dell’oratorio estivo che in tutti i venerdì del mese di luglio e agosto ha realizzato con impegno notevole materialmente i balli coinvolgenti.

Nell’ora di esibizione il momento cruciale e più atteso dai bambini è stato l’arrivo della mascotte Brunino l’orsacchiotto Ballerino che durante l’attività estiva portava il punteggio delle gare delle squadre permettendo di vivere appieno le emozioni dell’estate in oratorio.