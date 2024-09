CFPA CASARGO, UN CONVEGNO SULLA CUCINA MEDITERRANEA E I SAPORI DELLA CALABRIA

Data pubblicazione 20 Settembre 2024

CASARGO – Dal Cfpa Casargo un convegno internazionale per celebrare la cucina mediterranea e i sapori della Calabria. Si terrà giovedì 26 settembre l’appuntamento frutto della collaborazione tra la Scuola alberghiera, l’Università della Magna Grecia e il Calabria racing di Catanzaro. Una kermesse che per l’intera giornata vedrà numerosi specialisti dell’alimentazione alternarsi alla tavola rotonda prevista alla Sala conferenze di Confcommercio Lecco, prima di spostarsi a Casargo per il pranzo di gala allestito presso il Cfpa. Un doppio evento che sarà seguito, domenica 29 settembre, dal terzo tour sul Lario delle auto storiche, dal titolo Dalla Costa Jonica alla Costa lariana.

La rassegna è stata presentata giovedì 19 settembre presso il Pirellino di Lecco, alla presenza di molteplici autorità: il presidente del Cfpa Francesco Maria Silverij, il direttore del Cfpa Alan Vaninetti, il consigliere di Regione Lombardia Mauro Piazza, il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli, il presidente del Calabria racing Catanzaro Pietro Canino, il docente di chimica dell’Università della Magna Grecia di Catanzaro Antonio Procopio e il nutrizionista mandellese Marco Missaglia.

Una kermesse che sarà inaugurata giovedì 26 settembre dal convegno internazionale Dalla Calabria: il cibo mediterraneo. “Il Cda del Centro di formazione professionale di Casargo – ha detto il presidente Francesco Maria Silverij, durante la presentazione – ha ritenuto fondamentale non perdere l’opportunità di prendere parte a questo evento, che rappresenta per i nostri studenti un’ulteriore occasione di crescita per la loro formazione in campo alimentare. Un appuntamento che si pone in continuità con il progetto portato a termine lo scorso anno, dedicato alla lotta allo spreco alimentare, ripreso da Striscia la Notizia, e con il Casargo national nutrition summit di maggio, dedicato alla celiachia. In seguito, grazie alla collaborazione del dottor Marco Missaglia, rimasto favorevolmente colpito dal summit, siamo potuti entrare in contatto con l’Università della Magna Grecia di Catanzaro, impegnata annualmente nell’organizzazione di un prestigioso seminario sull’alimentazione e la cucina mediterranea. Un appuntamento che siamo riusciti a portare a Lecco. Per i nostri studenti sarà un’importante occasione per migliorare la propria preparazione nel settore alimentare e mettersi alla prova nella preparazione del pranzo di gala correlato al convegno. Per il Cfpa c’è l’orgoglio di essere stati selezionati per un’iniziativa di richiamo internazionale”.

Durante il suo intervento, il presidente Silverij ha annunciato un secondo importante evento, previsto per maggio: “Sarà un convegno dedicato al diabete, che punta a bissare il successo del Casargo national nutrition summit, tenutosi la scorsa primavera presso la nostra scuola. Sarà un appuntamento di respiro nazionale, perfettamente inserito nella filosofia della nostra scuola, che da quest’anno punta a promuovere nuovamente stage e collaborazioni con istituti alberghieri di tutta la penisola. In questo senso, abbiamo già allacciato una partnership con l’Ancel Keys di Castelnuovo Cilento, una delle migliori scuole alberghiere di Italia”.

Il convegno Dalla Calabria: il cibo mediterraneo andrà in scena giovedì 26 settembre presso l’aula conferenze di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi, a partire dalle 8.30, con la registrazione dei partecipanti. Alle 9.30 prenderà il via l’evento, con il saluto delle autorità: la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il presidente del Cfpa Casargo Francesco Maria Silverij. Spazio quindi sarà dato agli interventi dei relatori, introdotti dal presidente del Calabria racing Pietro Canino e moderati da Francesco Salvatore, docente emerito di chimica biologica presso l’Università Federico II di Napoli. Dopo la presentazione di Antonio Procopio, docente di chimica all’Università di Catanzaro, si succederanno Maurizio Cipolla, vicepresidente della Società italiana di Telemedicina, Marco Missaglia, specialista in Scienze dell’alimentazione di Ats Monza Brianza, Stefano Alcaro, presidente del Centro di ricerca avanzata per l’innovazione rurale, Gianni Galaverna, docente di chimica degli alimenti presso l’Università di Parma.

Al termine del coffee break delle 11.30, la parola passerà a Raffaella Coppolecchia, Phd di Cerbios-Pharma, Marco Poiana, docente di Scienze e tecnologie alimentari dell’Università degli studi di Reggio Calabria, e Sara Panseri, docente di Ispezione alimenti dell’Università degli studi di Milano.

Alle 12.40 gli ospiti si sposteranno al Centro di formazione professionale di Casargo, per il pranzo con prodotti tipici della Calabria. Nel pomeriggio l’evento proseguirà con la tavola rotonda sul tema I prodotti naturali della Regione Calabria e la salute umana. L’evento sarà concluso dall’intervento del rettore dell’Università della Magna Grecia di Catanzaro Giovanni Cuda.

“Il convegno, che godrà del patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Lecco, sarà caratterizzato dalla presenza di ospiti di relatori di prestigio, che assicureranno all’evento una notevole valenza scientifica – ha spiegato il direttore del Cfpa Alan Vaninetti – Non a caso permetterà di attribuire, ai partecipanti interessati, crediti valevoli per il comparto sanitario”. A questo proposito, tutte le informazioni possono essere reperite sul sito www.symposiamc.com.

“Vorrei portare l’orgoglio di Regione Lombardia per questa iniziativa – ha affermato il consigliere Mauro Piazza – Nel nostro territorio abbiamo la giusta abitudine di mettere in sinergia le eccellenze. È quanto sta facendo il Cfpa Casargo, che avvalendosi della collaborazione del dottor Marco Missaglia, è riuscita a portare a Lecco un centro di valenza internazionale come l’Università della Magna Grecia”.

Analoghe le parole del vicepresidente della Provincia Mattia Micheli: “Questo appuntamento rappresenta per il nostro territorio una straordinaria occasione, perché permetterà agli studenti e a tutti i partecipanti di prendere parte a un’iniziativa di notevole valenza scientifica. Posso esprimere la soddisfazione di tutto l’ente provinciale per il grande lavoro che il Cfpa sta facendo per mantenere sempre ai massimi livelli la qualità della formazione e per il suo ruolo di trait d’union tra le eccellenze del territorio e quelle di tutta la nostra nazione”.

Durante la presentazione è intervenuto il docente dell’Università della Magna Grecia Antonio Procopio: “Da parte del rettore e dell’intero ateneo non posso che portare il massimo ringraziamento a tutti gli enti lecchesi che hanno reso possibile l’organizzazione di questo convegno. In particolare abbiamo molto apprezzato le numerose iniziative che sul territorio si tengono per sostenere la salute e l’abitudine alla buona alimentazione”.

Correlata al convegno del 26 settembre sarà la terza edizione del tour auto storiche Dalla Costa jonica alla Costa lariana. La kermesse, frutto della collaborazione tra diversi enti italiani, permetterà a numerosi veicoli storici, partiti dalla Calabria, di fare tappa sul Lario. Tra i momenti clou dell’evento, la carovana che domenica 29 settembre prenderà il via alle 8.30 dal lungolario Isonzo, per approdare alle 11 a Premana, percorrendo la Sp72. Tutti i partecipanti si sposteranno poi al Cfpa Casargo, dove si terrà il pranzo convivale e, alle 15, la cerimonia di premiazione. Alle 15.30 ritorno a Lecco attraverso la panoramica Sp 62.