ACCADEMIA MUSICALE: OPEN DAY E CONCERTO INAUGURANO IL 15° ANNO DI CORSI

Data pubblicazione 21 Settembre 2024

BARZIO – A Barzio ripartono i corsi di musica, canto e danza dell’Accademia Musicale Valsassina, l’importante realtà del territorio per la didattica musicale moderna e per l’apprendimento delle arti dello spettacolo.

Da lunedì 16 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2024/25, il quindicesimo. Come sempre, si punta sulla qualità, sull’esperienza, sull’innovazione e sulla grande varietà dell’offerta formativa, con corsi specializzati e indirizzi specifici per ogni fascia d’età, volti ad accontentare ogni tipo di esigenza e d’ambizione: canto, chitarra, batteria, pianoforte , home recording e produzione, laboratori ritmici e musicali per i bimbi dai 3 ai 6 anni oltre a teoria, armonia, solfeggio, ear training, musica d’insieme ma anche danza con gli indirizzi di hip hop, danza moderna, gioco danza – propedeutica, rivolti sia ai più piccoli che a ragazzi e adulti.

L’Accademia organizza per domenica 22 settembre alle 17 nella sua sede di via Roma 42 a Barzio, un Open Day dove sarà possibile seguire lezioni di prova gratuite, visitare la struttura e le aule, conoscere i docenti e i programmi di studio offerti. Ad accogliere gli interessati, allietare il pomeriggio di barziesi e turisti e per celebrare l’inizio del nuovo anno accademico è prevista anche un’esibizione degli insegnanti alle 16 (concerto e open day avranno luogo anche in caso di maltempo).