CALCIO: ‘MAGO MERLINI’ NE FA DUE. IL VERDERIO PASSA A CORTENOVA

Data pubblicazione 22 Settembre 2024

CORTENOVA – Sono due calci da fermo di Merlini a condannare il Cortenova alla sconfitta nel “big match” di Seconda Categoria contro il Verderio, abile, nel finale, a punire i valsassinesi trionfando 2-0.

Match vivo fin dai primi secondi, con Gritti che scippa palla sulla tre quarti e fa partire un sinistro che termina alto. Il Verderio risponde con Modenese, bravo a liberarsi in area e a calciare di poco a lato. Alla mezz’ora miracolo di Corallo, che toglie da sotto la traversa un colpo di testa a botta sicura di Merlini. I valasassinesi sfiorano il gol poco dopo con Lorenzo Ripamonti, il cui tentativo sottoporta viene smanacciato da Origo. Verderio più pimpante e creativo in mezzo al campo: Brunner si libera e calcia bene, ma Corallo è ancora attento. Termina così a reti bianche un primo parziale combattuto ed equilibrato.

Nella ripresa la prima chance è ancora sul destro di Ripamonti, che sfrutta un rimpallo per calciare da dentro l’area: Origo respinge con i piedi. Cresce la cattiveria in mezzo al campo a discapito del bel gioco. Al 70′ Gritti ruba un altro pallone velenoso e si immola verso la porta, ma il suo tiro strozzato è preda del portiere. Passano cinque minuti e Busi, lanciato da Gianola, calcia a lato di poco. All’80’ i brianzoli sfondano il muro gialloblu: punizione dal limite e tiro imparabile sotto all’incrocio di Merlini. Lo stesso attaccante realizza, in pieno recupero, il rigore da lui stesso procurato per il definitivo 2-0.

Sconfitta immeritata per la squadra di Andrea Tantardini, che mercoledì tornerà in campo in Coppa Lombardia contro la Pol 2001.

RedSpo