ASSALTO ALLE ZOOTECNICHE. CAVALLI, LABORATORI, GIOCHI, MEZZI E PRODOTTI

Data pubblicazione 28 Settembre 2024

PASTURO – Prese d’assalto le Manifestazioni Zootecniche, tante le attività e gli stand che portano alla luce la naturale bellezza della natura e la promozione del territorio. Dal Cainallo sono stati portati a piedi 66 cavalli, presenti aziende agricole come quella del mirtillo o del laboratorio del latte per i più piccini con il bingo del casaro; immancabile il battesimo della sella, la prima esperienza a cavallo per bambini e adulti, esperienza certificata da un gadget della Floriding School. Infine ecco le giostre per intrattenere un po’ tutti.