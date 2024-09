RUBRICA RACCONTI BESTIALI: “AMICI OLTRE LA SPECIE”

Data pubblicazione 30 Settembre 2024

VALSASSINA – Nuova puntata della rubrica di VN dedicata al mondo degli animali – in particolare (ma non solo) quelli che ci sono più vicini e fanno proprio parte delle nostre famiglie. RACCONTI BESTIALI è uno spazio quindicinale che ogni due settimane ci accompagna alla scoperta dei nostri amati cani, gatti e altre creature da comprendere per apprezzarle al meglio.

A cura delle veterinarie Rosa Gorio ed Elisabetta Mariani.

Amici oltre la specie

Questa settimana vorrei raccontarvi una storia di Amicizia, un po’ insolita, ma molto vera e molto tenera.

È un’Amicizia reale tra individui di specie diverse, tra un mammifero umano e un uccello, così diversi, eppure così complici e protagonisti di uno scambio ricco.

Loti è una gallina bionda, nata più piccola, in una covata di galline grandi. È una gallina piccola ma con una grande personalità. La gentile signora che si occupa del pollaio decide di donarla a Zeno, 7 anni, perché conosce la sua passione e la cura con la quale il bimbo accudisce il suo gallo Giuditt e la sua gallina anziana Pasqualina, animali da affezione, membri della famiglia, non animali tenuti a scopo produttivo.

Loti, il cui nome è stato scelto da Zeno… proprio perché piccola come un fior di Loto, si mostra subito affettuosa, docile e molto intraprendente.

È una gallina dotata di una certa agilità, nonostante le zampe un po’ storte e una taglia insolita, una gallina che si fa subito ben volere sia nella sua nuova famiglia di polli, sia nella famiglia umana.

La sua intraprendenza la porta a superare ogni confine… quotidianamente si aggira nei dintorni di casa, curiosando e razzolando nel giardino dei vicini, nel recinto di capra e pecore, allargando i suoi orizzonti con curiosità e consapevolezza.

Ogni sera, puntuale, compare nel pollaio a fianco dei suoi amici, ai quali, probabilmente racconta del mondo al di fuori della recinzione (quel mondo che loro hanno conosciuto in maniera un po’ più brutale, in quanto cresciuti in allevamento da produzione una, e investito da un’auto sulla provinciale l’altro).

I racconti di Loti, però, sono ricchi di poesia e magia, perché lei è una gallina serena e spensierata, giovane e con uno sguardo curioso. È una gallina che ha conosciuto, per sua fortuna, solo mani accoglienti e carezze, cure e attenzioni.

I suoi racconti sanno di genuinità e la sua felice stanchezza serale ricorda quella di Zeno, quando nella sua giornata ha vissuto avventure, affrontato piccole e grandi difficoltà, uscendone vittorioso.

Giorno sì giorno no Loti regala un uovo, che cresce con lei di dimensioni: ogni volta una sorpresa e un incanto per il piccolo Zeno, che ringrazia Loti dicendo “super Loti, il tuo uovo è bellissimo!”

Insieme Loti e Zeno giocano, fanno giardinaggio, cercano lombrichi e… si coccolano, entrambi piccoli, curiosi e vivacemente spensierati.

Sì… un’Amicizia che Zeno coltiva con grande cura, come il suo orto, anch’esso piccolo, ma florido.

Un’Amicizia che Zeno porta nel cuore anche ora che Loti è partita per un viaggio dal quale non tornerà… i suoi racconti arrivano ora da lontano, forse da una nuvola che ha la sua forma.

A volte sembra di sentirla ancora chiocciare, Loti, così chiacchierona e con tante cose da dire e da condividere… proprio come Zeno.

Grazie Zeno, figlio mio, per avermi confermato che l’Amicizia, quella vera, va oltre le differenze e nelle differenze si arricchisce trovando in esse il suo nutrimento. Grazie perché porterò con me il ricordo dei vostri momenti di complicità e amorevoli cure.

Grazie Loti, gallina bionda, speciale e piccola come un fior di Loto… e, pura come un fior di Loto, sarai sempre ricca di forza vitale.

Mamma di Zeno

Presentazione delle nostre professionalità

Eccoci qui! Come quando si entra in una casa nuova sono d’obbligo le presentazioni: siamo le dottoresse Rosa Gorio, medico veterinario esperto in comportamento ed Elisabetta Mariani biologa con indirizzo fisiologico etologico.

Entrambe siamo educatori cinofili con approccio cognitivo zooantropologico e ci occupiamo prevalentemente di cani, ma non solo.

Questa rubrica vuole raccontarvi delle curiosità sul mondo dell’animalità, ma anche sfatare miti e false credenze sulle creature grandi e piccole che popolano il nostro mondo, in particolare il nostro territorio valsassinese.

Non siamo “autoctone”, ma abbiamo scelto di vivere in Valsassina con le nostre famiglie, quindi ci perdonerete se parliamo di questo territorio come anche un po’ nostro: questa valle ci ha adottato e fatto sentire parte di questa comunità. La nostra formazione parte dall’Università perché entrambe abbiamo scelto delle facoltà che hanno come obiettivo lo studio del mondo animale e del suo benessere, pertanto il nostro percorso si è sempre arricchito di stages e specializzazioni che ci hanno portato ad avviare delle professioni con questi tipi di indirizzo.

Siamo unite, oltre che da un’amicizia decennale, anche dalla passione per la pedagogia, l’etologia e la comunicazione nel mondo animale. Il nostro approccio si differenzia dal metodo addestrativo in quanto tiene conto del mondo sistemico e del gruppo sociale a cui appartiene quell’animale, quindi per noi le modalità di intervento sono di carattere multidisciplinare.

Ci piace sognare e, in collaborazione con ATS Monza Brianza, abbiamo avviato delle serate per il conseguimento del “patentino per proprietari di cani” in modo da fornire più informazioni possibili, sostenute da persone qualificate, per fare cultura in ambito cinofilo, ma non solo. Grazie a questa opportunità, potremo arrivare a più persone e fare conoscere questo mondo e questo approccio che caratterizza le nostre professionalità e il nostro sguardo sul mondo.

Vi aspettiamo!

Dr.ssa Elisabetta Mariani

Biologa e Formatrice

Istruttrice cinofila

con approccio CZ

Dr.ssa Rosa Gorio

Medico Veterinario esperto in comportamento

Educatore cinofilo con approccio CZ

