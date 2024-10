PROVINCIA. AL VALSASSINESE PASQUINI DELEGHE SU LAVORO, ISTRUZIONE E PROTEZIONE CIVILE

Data pubblicazione 11 Ottobre 2024

LECCO – La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha firmato il decreto per il conferimento delle deleghe ai Consiglieri provinciali. Inoltre, la Presidente Hofmann ha provveduto a nominare il Consigliere Mattia Micheli Vicepresidente vicario della Provincia di Lecco.

“Ringrazio i precedenti Consiglieri delegati per aver avviato e dato attuazione alle azioni previste dal nostro Piano di Governo e tutti gli amministratori che si sono messi a disposizione della lista Casa dei Comuni per confermare la maggioranza uscente – commenta la Presidente Hofmann – Ringrazio per la disponibilità i nuovi Consiglieri delegati, che, sono certa, proseguiranno nel solco della strada intrapresa per dare risposte concrete a tutti i Comuni e ai cittadini della nostra comunità provinciale”.

Antonio Leonardo Pasquini: Centro Impiego, Formazione professionale, Istruzione, Protezione civile.