CALCIO, IL CORTENOVA RIACCIUFFA IL PARI. 1-1 A MONTEVECCHIA

Data pubblicazione 13 Ottobre 2024

MONTEVECCHIA – Sesta giornata nel campionato di Seconda Categoria, con il Cortenova impegnato nella delicata trasferta di Montevecchia.

LA CRONACA

Grande Cortenova nei primi venti minuti di gioco, con l’unico neo di non aver concretizzato le occasioni capitate sui piedi di Busi, Galli e Gerosa. Poi i padroni di casa entrano in partita e il match diventa più equilibrato. 0-0 alla fine del primo parziale.

Il secondo tempo si apre con la gara bloccata. Almeno fino al 63’, quando Pellegrini si trova la palla buona da spingere in rete dopo un rimpallo nell’area gialloblu.

Ma il Cortenova non si dà per vinto e gli innesti danno lucidità alla manovra. È così che Pomi, dopo una bella azione personale, viene atterrato in area. Calcio di rigore che però i valsassinesi non sfruttano, con Sergio Fazzini che si vede respingere dal portiere il suo tiro dal dischetto.

Ancora una volta la sorte avversa non ferma i gialloblu, che continuano ad attaccare e, dopo due tentativi di Busi, all’85’ riescono meritatamente a pareggiare: Pirillo colpisce la traversa dopo un cross da calcio d’angolo e Ciresa, sulla respinta, realizza la rete che vale il definitivo 1-1.

Un pareggio che non può lasciare del tutto soddisfatta la squadra gialloblu, superiore sul piano del gioco e caparbia nell’agguantare il pareggio, che permette di restare in scia della coppia di testa, ora avanti di due punti, sempre in attesa del recupero della prima giornata del Verderio.

“Finalmente finisce il tour de force con sette partite in 21 giorni e trasmette fiducia in quanto la squadra dimostra carattere e buona condizione fisica” commenta il mister Andrea Tantardini, soddisfatto del gruppo e dei risultati finora raccolti.