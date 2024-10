PARCO DELLA GRIGNA. 61MILA EURO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

Data pubblicazione 14 Ottobre 2024

MILANO – Approvata dalla Giunta regionale la delibera che stabilisce i criteri e il piano di riparto per l’assegnazione dei contributi regionali (2 milioni di euro complessivi) ai 23 enti gestori dei parchi regionali per il finanziamento dei programmi triennali di manutenzione ordinaria 2025-2027 al fine di consolidare il patrimonio naturale e infrastrutturale, recuperare e riqualificare il patrimonio esistente, favorire il riequilibrio della funzionalità ecologica delle aree e la conservazione e il recupero del paesaggio naturale e rurale mediante interventi su elementi caratteristici esistenti.

Il riparto per il finanziamento dei programmi triennali di manutenzione ordinaria per i parchi lecchesi di Montevecchia e Valle del Curone, Monte Barro, Adda Nord, Valle del Lambro e Grigna Settentrionale è di 61.538,46 euro per parco per un importo complessivo di 307.692 euro.

“Ringrazio l’Assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi che, attraverso lo stanziamento di queste importanti risorse, dimostra ancora una volta la volontà di salvaguardare il patrimonio naturale lombardo. I parchi regionali lecchesi rappresentano una preziosa risorsa per il territorio e concentrano in una superficie relativamente modesta molteplici motivi di interesse naturalistico, storico e paesaggistico. Ritengo pertanto fondamentale porre una particolare attenzione alla loro manutenzione affinché si sviluppino azioni di tutela e valorizzazione dei molteplici paesaggi di qualità, nonché delle presenze storiche, architettoniche ed artistiche che contraddistinguono il nostro territorio” dichiara il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.