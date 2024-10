CONTROLLO DI VICINATO. CORTENOVA RINNOVA GLI ACCORDI CON LA PREFETTURA

Data pubblicazione 15 Ottobre 2024

LECCO – Firmato questa mattina il rinnovo dell’Accordo sul Controllo di Vicinato tra la Prefettura di Lecco e i Sindaci di undici Comuni della provincia: Annone di Brianza, Calco, Calolziocorte, Civate, Cortenova, Dorio, Galbiate, La Valletta Brianza, Lierna, Molteno e Valmadrera. Alla sottoscrizione, presieduta dal prefetto Pomponio, hanno partecipato i primi cittadini dei Comuni interessati, il questore di Lecco Marrazzo e i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, rispettivamente il Colonnello Melidonis e il Colonnello Ghibaudo.

Il protocollo di controllo di vicinato esprime un modello di collaborazione tra le istituzioni e i cittadini per promuovere una sicurezza attiva e partecipata sul territorio. Grazie a questo strumento, i cittadini potranno contribuire in maniera attiva alla prevenzione di comportamenti sospetti, collaborando direttamente con le forze dell’ordine, senza però sostituirsi ad esse, in un’ottica di prevenzione e tutela del bene comune.