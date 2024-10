DIRETTA REFERENDUM FUSIONE/AFFLUENZA SCARSA, A CORTENOVA VINCE IL NO. PROGETTO SALTATO!

Data pubblicazione 27 Ottobre 2024

PRIMALUNA/CORTENOVA – “Live” speciale di VN sulla consultazione che deve decidere se fondere o meno le due amministrazioni comunali di Primaluna e Cortenova.

Al lavoro per la diretta su questo storico referendum l’intera redazione di Valsassinanews.

In conclusione, la sommatoria dei voti nei due Comuni dà 780 sì contro 605 no. Ma la regola è che, per rendere effettiva una fusione, IN TUTTI i Comuni coinvolti debba prevalere la volontà di unirsi.

Un po’ come la sposa che fugge proprio sull’altare (facciamo nostra la felice metafora di una lettrice di VN), Cortenova ha detto “no”, bloccando il progetto.

LA CURIOSITÀ

Ecco l’esito della scelta del NOME del nuovo Comune unico (utile solo se si fosse realizzata la fusione):

PRIMALUNA (1 seggio su 2)

95 Centro Valsassina

84 Borgo Grigna

83 Borgo Valsassina

CORTENOVA (2 seggi su 2)

149 Borgo Grigna

130 Centro Valsassina

111 Borgo Valsassina

23:10 Primaluna totali: 509 sì, 299 no, 5 nulle

23:00 Riepilogo voti a Cortenova: 306 no-271 sì

22:54 Risponde a Valsassinanews anche il primo cittadino di Primaluna Mauro Artusi: “Sono veramente amareggiato…. Una occasione persa che i nostri paesi pagheranno in futuro. Temo poi che questo risultato frenerà anche altre possibili fusioni in Valle. Mi spiace che i cittadini di Cortenova non abbiano capito che in questo modo i nostri paesi si spopoleranno sempre più”.

22:50 La prima reazione è del sindaco di Cortenova, Sergio Galperti, intervistato da VN: “Affluenza molto bene, quindi rispetto per le scelte dei cittadini. A mio avviso abbiamo perso un’opportunità, comunque continueremo ad amministrare per il bene comune”.

22:45 Al seggio 2 ha stravinto il no (175-137).

SALTA IL PROGETTO DI FUSIONE!!!

22:44 Cortenova seggio 2 134 sì/170 no (provvisorio)

22:40 Cortenova seggio 2 128 sì/160 no (provvisorio)

A CORTENOVA SI AVVICINA LA VITTORIA DEL NO ALLA FUSIONE

Se confermato questo dato, il successo del sì a Primaluna non basterebbe

e il progetto salterebbe (clamorosamente)!

22:38 Cortenova seggio 2 110 sì/140 no (provvisorio)

22:37 PRIMALUNA SEGGIO ASILO DEFINITIVO 217 si/123 no (2 nulle)

22:36 CORTENOVA SEGGIO 1 DEFINITIVO 134 sì/131 no

22:35 A Cortenova in leggero vantaggio i no, a Primaluna nettamente avanti i sì

22:33 Cortenova, seggio 1: 115 sì/112 no, seggio 2 72 sì/90 no

22:31 A Barcone di Primaluna 70 sì/35 no

22:30 Cortenova seggio 1: 100 a 96 per il sì

22:28 Cortenova seggio 2: 71 a 61 per il no

22:25 Cortenova seggio 1: 77 no, 72 sì. Strettissimo

22:24 Primaluna: 35 sì, 15 no

22:24 A Cortenova scrutinati i primi 100 voti, il no avanti

22:23 Primissimi voti scrutinati a Barcone: 8 sì, 2 no

22:21 Mentre procedono le operazioni di spoglio, appare chiaro che il referendum non ha “sfondato” (come interesse), rimanendo ben al di sotto del 50% di voti nel Comune più grande e poco sopra quella soglia nel meno popoloso.

22:20 A Cortenova (seggio 1) 20 sì/15 no

22:18 Nota bene: perché il referendum sia valido, in entrambi i paesi deve prevalere il “sì”.

22:15 LE PRIMISSIME SCHEDE SCRUTINATE a Cortenova:

5 no, un sì

22:11 Dato definitivo affluenza seggio Primaluna/Cortabbio: 34,35%

22:10 Dato definitivo affluenza a Cortenova: 53,79%

22:04 A Barcone di Primaluna (sotto: il seggio) 342 votanti

22:03 Alla fine ci sarà una netta distanza nella partecipazione tra Cortenova (oltre la metà degli aventi diritto hanno votato) e Primaluna.

22:02 Affluenza a Cortenova sopra il 50%

22:01 Primi dati affluenza:

PRIMALUNA seggio Barcone 42,2%

PRIMALUNA seggio centro/Cortabbio 34-35%

Ore 22:00 – Si chiudono i seggi nei due paesi del Centro Valle. A minuti il dato dell’affluenza (fondamentale per la validità del referendum). Sicuramente bassa, certamente sufficiente – bastava il 25% degli aventi diritto al voto per rendere efficace la consultazione.

SOTTO: Sergio Galperti, sindaco di Cortenova e sostenitore del “sì”