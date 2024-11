Data pubblicazione 2 Novembre 2024

GRIGNA MERIDIONALE – Tre escursionisti sono rimasti bloccati ieri alle 18 sulla Cresta Segantini, in Grignetta. Sorpresi dal buio – un 45enne, un 54enne e un 55enne – non riuscivano a trovare il sentiero per rientrare a valle. In volo si è alzato l’elicottero Areu di Como che li ha caricati a bordo e trasportati in zona sicura. Allertate anche le squadre del Soccorso Alpino. Dopo il tramonto, oltre al rischio di farsi male, va considerato pericoloso anche il veloce calo delle temperature.