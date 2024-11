LEVA CIVICA. UN INCONTRO A BALLABIO PER CONOSCERE IL BANDO

Data pubblicazione 4 Novembre 2024

BALLABIO – Un percorso di otto mesi con un impegno di 20 ore settimanali e un compenso mensile di 470 euro: è il bando di Leva Civica, un’iniziativa promossa dai Comuni degli Ambiti di Lecco e di Bellano, in collaborazione con il progetto Living Land e l’associazione Mosaico. Un’esperienza per giovani dai 18 ai 28 anni per mettersi al servizio della comunità impegnandosi presso realtà locali, che spaziano dall’area sociale a quella scolastica, dalla cultura e turismo a settori tecnici e amministrativi.

Le attività si svolgeranno nei comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Bellano, Bulciago, Lecco, Galbiate, Introbio, Malgrate, Mandello del Lario, Molteno, Nibionno, Oggiono, Pescate, Valgreghentino, Valmadrera.