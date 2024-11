ANAS: È IN VIGORE L’OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI INVERNALI

Data pubblicazione 12 Novembre 2024

LECCO – Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che dal 1 novembre al 30 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in Lombardia. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Nel dettaglio, le strade interessate nel lecchese sono la Ss 36 Del Lago Di Como E Dello Spluga dal chilometro 5,630 al 119,400, e la Ss 36 Racc Raccordo Lecco-Valsassina dal chilometro zero al chilometro 9,015 …

