“ATTÌVATI!” IN VALSASSINA AVVICINA I GIOVANI AL MONDO DEL LAVORO

BARZIO – Partirà a maggio ‘ATTÌVATI!‘, un percorso formativo pensato per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, con particolare attenzione alle opportunità offerte dal settore turistico locale. Il progetto è promosso dai Comuni dell’Ambito territoriale di Bellano, in collaborazione con il Consorzio Consolida, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera e la cooperativa sociale Sineresi, grazie al contributo del progetto “Giovani radici…restare per crescere” di Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia.

Il percorso, proposto in collaborazione con Mestieri Lombardia e l’associazione culturale La Fucina, è rivolto ai giovani tra i 18 e i 34 anni residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale di Bellano e rappresenta un’occasione concreta per incontrare gli esercenti del territorio (ristoranti, bar, negozi, alberghi) e sviluppare competenze trasversali utili per entrare o reinserirsi nel mondo del lavoro.

“Con ATTÌVATI! vogliamo offrire ai giovani del nostro territorio un’opportunità di crescita personale e professionale. L’obiettivo è quello di sviluppare competenze utili, conoscere le opportunità occupazionali legate al settore turistico e commerciale locale, attraverso l’incontro diretto con gli esercenti locali”, spiega Manila Corti, responsabile dei Servizi alla Persona della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera.