CENA IN ROSSO ALL’ALBERGHIERO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Data pubblicazione 13 Novembre 2024

CASARGO – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne la scuola alberghiera di Casargo organizza lunedì 25 novembre nella sede dell’istituto un evento speciale per sensibilizzare la comunità e riflettere su un tema di cruciale importanza.

La cerimonia, organizzata dagli studenti con il supporto del corpo docenti, inizierà alle 18.45 con l’inaugurazione della panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Prenderanno parola anche gli studenti che offriranno spunti di riflessione e approfondimenti personali su questo delicato tema. Le testimonianze e i pensieri dei giovani saranno il cuore dell’incontro, creando un momento di consapevolezza e impegno civile.

A seguire la cena preparata dagli studenti e dallo staff della scuola alberghiera, con un menu pensato appositamente per l’occasione. La cena di quattro portate, aperta al pubblico, avrà un costo di 35 euro a persona. A tutti i partecipanti alla serata è consigliato indossare un tocco di rosso.

“Abbiamo voluto creare un evento che non solo sensibilizzi i nostri studenti, ma che li renda parte attiva nella lotta contro la violenza di genere – dichiara Alan Vaninetti direttore del Cfpa Casargo – Questo momento nasce da una serie di attività di educazione civica, disciplina che da quest’anno è diventata anche materia a tutti gli effetti con voto a sè stante. Crediamo molto in questo tipo di progetti, perché vorremmo formare degli allievi destinati a diventare non solo dei professionisti ma anche adulti e cittadini responsabili. Il progetto di sensibilizzazione degli alunni si compone di vari momenti, che si disseminano lungo tutto l’anno formativo. Sono previsti, infatti, vari incontri formativi con le forze dell’ordine e con la rete antiviolenza. Per questa serata ringrazio tutti i partner della rete, che insieme alla nostra pedagogista, la dott.ssa Roberta Pasini, si sono impegnati fattivamente nell’organizzazione di questa importante appuntamento”.