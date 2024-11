AL SOCCORSO CENTRO VALSASSINA IL CORSO PER TRASPORTI SANITARI

Data pubblicazione 14 Novembre 2024

INTROBIO – Il Soccorso Centro Valsassina invita tutti a “mettersi in gioco”. Per questo ha organizzato una serata di presentazione del corso per l’abilitazione a svolgere trasporti sanitari, oggi 14 novembre presso la sede del Soccorso a Introbio alle 20:30.

“Non serve essere un supereroe, serve solo la voglia di dedicare un piccolo tempo per gli altri!”, dicono gli organizzatori che hanno bisogno dell’aiuto di tutti per mantenere attivi i servizi di aiuto in Valsassina.

Il corso prevede un percorso teorico e pratico di 46 ore, un primo importante step per diventare Soccorritore Esecutore.