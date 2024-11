BANDO DISSESTI: IL LECCHESE CHIEDE 6,6 MILIONI PER 26 INTERVENTI

Data pubblicazione 20 Novembre 2024

MILANO – Si è chiuso il termine per la presentazione delle domande del bando dissesti 2024: le domande presentate sono 267 per un totale investimenti di 110.460.938 euro e una richiesta di contributo regionale per complessivi 88.295.830 euro. La misura finanzia la realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo con 7,7 milioni di euro derivanti dai trasferimenti dello Stato delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit).

Le risorse sono destinate a fondo perduto a Comuni montani o parzialmente montani e loro Unioni, Comunità montane, Province, Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali. È previsto un contributo fino al 50% (estendibile al 90% per soggetti beneficiari i Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti, le Comunità Montane e gli Enti gestori delle aree protette) della spesa dell’intervento ritenuta ammissibile e realizzabile. Gli interventi dovranno essere completati entro il 31 agosto 2026.

Di seguito, il quadro delle domande presentate, suddivise per province: Lecco: 6.611.510 euro per 26 interventi; Bergamo: 20.865.348 euro per 59 interventi; Brescia: 19.056.109 euro per 63 interventi; Como: 14.462.787 euro per 39 interventi; Pavia: 4.469.081 euro per 15 interventi; Sondrio: 16.368.174 euro per 43 interventi; Varese: 6.462.818 euro per 22 interventi.

Gli interventi finanziabili sono la realizzazione e manutenzione straordinaria di opere idrauliche e di regimazione idraulica del reticolo minore di competenza comunale; il ripristino di versanti e porzioni di territorio montano soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico, di instabilità strutturale, erosione superficiale, degrado delle caratteristiche geotecniche di terreni e ammassi rocciosi; la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere per la mitigazione e la prevenzione di fenomeni valanghivi; opere per la mitigazione e la prevenzione di fenomeni di incendio boschivo e l’acquisto e l’installazione di sistemi di allarme e di monitoraggio strumentale.