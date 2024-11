CALCIO, IL CORTENOVA RITROVA LA VITTORIA: 2-1 A BARZANÒ

Data pubblicazione 24 Novembre 2024

BARZANÒ – Dopo un’astinenza di oltre un mese, torna a vincere la prima squadra del Cortenova, che regola in trasferta il fanalino di coda Barzanò.

Match equilibrato nei primi minuti, con i padroni di casa che passano in vantaggio alla prima vera palla gol dopo mezz’ora di gioco: Colombo, forse in posizione irregolare, scatta verso la porta avversaria, scarta Corallo e deposita in rete il pallone che vale l’1-0. Il Cortenova però reagisce subito con Spada, che vince un contrasto in area e davanti al portiere non sbaglia tiro che vale il pareggio. I valsassinesi chiudono il primo parziale in crescendo, rischiando però qualcosina sulle ripartenze del Barzanò.

Nella ripresa la squadra allenata da Andrea Tantardini tiene il pallino del gioco, con il Barzanò che si chiude cercando di sfruttare gli attaccanti veloci in contropiede. Al 55º grande chance per Tagliaferri, la cui botta col destro viene respinta in corner dal portiere di casa. Dieci minuti più tardi lo stesso numero uno si supera sulla progressione palla al piede di Caverio, il cui tiro viene respinto con i piedi. All’80º ghiotta occasione per il neo entrato Pomi, che ci prova col sinistro trovando la parata del portiere.

La porta sembra essere stregata, ma a cinque minuti dal termine i gialloblu trovano il gol del vantaggio: Bellati scappa sulla sinistra e crossa in mezzo all’area un pallone che viene deviato da un difensore brianzolo e finisce in rete per l’autogol che vale la rimonta valsassinese. Il Barzanò prova a reagire con due tiri della distanza, ma non c’è più tempo: triplice fischio e tre punti per il Cortenova, che torna a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. Un successo maturato nei minuti finali grazie soprattutto agli innesti, che hanno ravvivato l’attacco ospite nel momento di maggior difficoltà.

G.G.