CALCIO: CORTENOVA IN ZONA PLAYOFF. DOMENICA ARRIVA L’FCD MERATE

Data pubblicazione 30 Novembre 2024

CORTENOVA – Ritrovata la vittoria tanto attesa, torna in campo la prima squadra del Cortenova, che domenica giocherà contro l’FCD Merate davanti ai suoi sostenitori. Una sfida che decreterà se la formazione gialloblu sia definitivamente tornata in lotta per le posizioni di testa, con la zona playoff che, ad ora, risulta decisamente affollata.

I precedenti dello scorso tra le due squadre parlano valsassinese. All’andata, in Brianza, la squadra di Tantardini si impose con un netto 3-0; pareggio a reti bianche invece nella gara di ritorno. Anche la classifica attuale sorride al Cortenova, quattro punti più sopra agli avversari, mentre l’unico dato a favore dell’FCD Merate è quello dei gol fatti (23 vs 15).

Proprio dal fronte realizzativo arrivano i principali campanelli d’allarme dell’ultima partita, giocata in casa del fanalino di coda Barzanò. I valsassinesi infatti, dopo una mole di occasioni create, sono riusciti a sbloccare la gara solamente nei minuti finali, peraltro con un autogol degli avversari. Una difficoltà a “buttare il pallone in rete” che è diventata palese nelle ultime uscite, dove i gialloblu si sono dimostrati più volte imprecisi nei metri decisivi.

La notizia più lieta della scorsa domenica è rappresentata dai subentrati, risultati decisivi ai fini dei tre punti. Bellati e Gianola hanno confezionato l’azione che ha portato all’autogol, mentre Pomi, Tagliaferri e D’Agostini hanno portato freschezza e cattiveria nel momento del bisogno. Dopo numerose difficoltà in autunno, mister Tantardini può ora contare su una panchina lunga e, stando alle ultime, vogliosa di far la differenza.

Vedremo se queste caratteristiche risulteranno importanti anche nel prossimo match, in programma alle 14:30 al centro sportivo Todeschini di Bindo.

RedSpo