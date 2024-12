CALCIO: CORTENOVA OPACO, L’FCD MERATE VINCE 1-0

Data pubblicazione 1 Dicembre 2024

CORTENOVA – Brutta battuta d’arresto per la prima squadra del Cortenova, battuta in casa per mano dell’FCD Merate.

Partita viva fin dai primi minuti, con Pomi che, su cross di Caverio, calcia al volo sopra la traversa. Al 5′ enorme chance per Diakhate, ma il portiere avversario è bravissimo a respingere la sfera nell’uno contro uno. Gli ospiti reagiscono con Pirovano, che ci prova due volte da posizione defilata trovando la pronta risposta di un attento Andrea Fazzini. Il terzo tentativo, però, è quello buono: alla mezz’ora imbucata per Pirovano, che dribbla il portiere valsassinese e deposita in rete la palla dell’1-0. Il gialloblu abbassano il ritmo e, sul finire di tempo, l’unica conclusione che c’entra la porta è di Diakhate, che calcia debolmente da fuori area. Gli ospiti sfiorano invece il secondo gol con il bel tiro di Mozzanica, ma Fazzini si supera e tiene in partita i suoi.

Nella ripresa il gioco passa in secondo piano, con tante palle lunghe a cercare gli attaccanti. Ma le occasioni stentano ad arrivare, soprattutto per merito della rocciosa difesa meratese. La grande palla per il pareggio arriva al 75′, quando il bel tiro di Bellati dalla distanza sbatte sulla traversa a portiere battuto. Lo stesso giocatore viene poi espulso dieci minuti più tardi per un’entrata in ritardo che ferma un contropiede ospite. Il Cortenova, in 10, fatica a creare ma il Merate, seppur con qualche brivido, tiene la porta inviolata.

Al triplice fischio volano due rossi tra le fila gialloblu per il portiere Fazzini e Gianola, rei di aver detto qualcosa di troppo al direttore di gara, il cui arbitraggio ha più volte sollevato qualche dubbio.

0 punti in classifica dunque per i valsassinesi, che scivolano così al settimo posto della graduatorio e tra una settimana se la vedranno con l’Audace Osnago, seconda forza in campionato.

Cronaca extracalcistica: per la terza volta in stagione, ambulanza al centro sportivo Todeschini per un giocatore ospite di 24 anni che, a partita conclusa, si è sentito male.

G.G.