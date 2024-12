I SONDAGGI DI VN. ANCORA DISCARICHE ABUSIVE IN VALSASSINA: CHE FARE?

Data pubblicazione 6 Dicembre 2024

VALSASSINA – Il nuovo sondaggio online di Valsassinanews affronta la questione delle discariche abusive che ciclicamente vengono scoperte nel nostro territorio: l’ultima delle tante è stata quella trovata a Moggio dalla polizia locale.

La tutela dell’ambiente è un tema sempre più ricorrente ed attuale, anche in valle; non si devono sottostimare le buone abitudini del singolo nel mantenimento della natura, considerando soprattutto i comportamenti scorretti di molte persone, che spesso volontariamente arrecano danni all’ambiente in cui loro stessi vivono e danneggiano quindi la loro stessa qualità di vita. Ai nostri lettori, visto questo fenomeno, vogliamo chiedere, ancora discariche abusive in Valsassina: che fare?

Il nuovo sondaggio avrà termine giovedì 12 dicembre. Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della homepage del nostro quotidiano.

ANCORA DISCARICHE ABUSIVE IN VALSASSINA: CHE FARE? Multe salatissime

Nulla, sarà sempre così

Campagne di educazione ambientale

Non ho le idee chiare in merito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

Loading ... Loading ...

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS