DAGLI OCCHI DI CHRIS: “TRAMONTO DI BUI COLORI SUL LAGO LUMINOSO”

Data pubblicazione 11 Dicembre 2024

VENDROGNO – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto eccezionalmente due immagini (in copertina e a fondo pagina) intitolate “Tramonto di bui colori sul lago luminoso”.

L’autore le descrive così:

Tramonto di colori bui

Sul lago luminoso e chiaro,

Ombre scure si riflettono,

Luce dorata sull’acqua brilla.

Natura in contrasto si svela,

Oscurità e luce si fondono,

Invitando alla meditazione,

Anima in pace, mente serena.

L’animo umano e il futuro,

Sono spesso ingannati dalle tenebre,

Ma forse non è inganno,

Bensì semplice equilibrio.

Questa poesia descrive un tramonto caratterizzato da colori scuri e cupi, in contrasto con la luminosità del lago su cui si riflettono. I versi ritraggono le ombre scure che si stagliano sull’acqua, mentre la luce dorata del sole al tramonto si riflette sulla superficie del lago, creando un gioco di luci e ombre.

La natura si manifesta in questo contrasto, dove l’oscurità e la luce si fondono in un’armonia affascinante. L’animo umano e il futuro, sono spesso ingannati dalle tenebre, ma forse non è inganno, ma semplice equilibrio. Questa scena invita il lettore alla meditazione, a fermarsi e a contemplare la bellezza di questo momento in cui l’anima può trovare pace e la mente serenità.

Il tramonto di colori bui sul lago luminoso evoca un senso di riflessione e di connessione con l’ambiente naturale. È un’opportunità per lasciarsi coinvolgere dalla magia del momento, trovando ispirazione e un senso di equilibrio interiore.

Foto scattata il 24/novembre a Vendrogno