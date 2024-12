LA CURIOSITÀ: VALSASSINANEWS VISTA DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE. TRA FAKE, LACUNE E (POCHE) VERITÀ

Data pubblicazione 11 Dicembre 2024

VALSASSINA – Diciamocelo: un po’ ci piace parlare di noi, alla vigilia del sedicesimo anno di attività di VN. Ma il tema vero di questo articolo è un altro: l’intelligenza artificiale e in particolare la sua applicazione al giornalismo e all’editoria. Con tutte le “toppate” che la AI prende, tutt’ora.

Si dibatte infatti di quanto questa forma di Large-scale Machine Learning possa prendere il posto – e in parte già lo fa – di tante aziende, lavoratori, progetti e di come (addirittura, fantascienza?) rischi di soppiantare il genere umano intero.

Nel nostro piccolo abbiamo voluto compiere una verifica, partendo dall’aspetto che meglio conosciamo: noi stessi. Chiedendo a uno dei ‘motori’ principali di intelligenza artificiale un articolo giornalistico su… Valsassinanews. Il risultato non è male in termini generali ma contiene svariate inesattezze, diverse mancanze e pure varie fake news propriamente dette.

Di seguito, il risultato della richiesta, corredato dai commenti della redazione di VN.

Storia del giornale Valsassinanews

AI: “Valsassinanews è il primo quotidiano online della Valsassina, fondato nel febbraio 2009 come supplemento di Ballabionews. La sua creazione è stata motivata dalla necessità di fornire un’informazione tempestiva e locale, rispondendo a un crescente interesse per le notizie della valle.

Sin dall’inizio, il giornale ha cercato di differenziarsi non solo per la cronaca nera, ma anche per una varietà di contenuti che spaziano dalla cultura, sport e eventi locali. Nel corso degli anni, Valsassinanews ha ampliato la sua offerta informativa, includendo articoli su temi di attualità, eventi culturali e storie della comunità. Il giornale ha celebrato il suo decimo anniversario nel 2019, riflettendo su come si sia evoluto e sull’impatto che ha avuto sulla vita sociale e culturale della Valsassina.

Oggi, Valsassinanews continua a essere un punto di riferimento per gli abitanti della valle, contribuendo a mantenere viva la memoria storica e culturale del territorio attraverso articoli e reportage che raccontano le storie locali e le tradizioni della comunità”.

VN: Fin qui, pressoché nulla da dire. Il finale è un po’ approssimativo (sembra quasi che si parli di uno spazio dedicato al passato e alla sola cultura locale). E non tiene conto che è punto di riferimento sulla Valle anche per molte persone delle aree metropolitane e lecchesi. Ma tutto sommato il senso della descrizione generale è corretto e le date sono esatte.

Una sotto analisi sui fondatori mette in evidenza però ulteriori perplessità:

Chi erano i principali autori dei primi articoli pubblicati su Valsassinanews?

AI: “Valsassinanews è stato fondato grazie all’iniziativa di Sandro Terrani, che ha svolto il ruolo di direttore, insieme a due figure chiave della comunità locale: l’ex sindaco di Ballabio, Luca Goretti, e l’assessore Fabio Colasanti. La loro collaborazione ha fornito una spinta significativa per la creazione del giornale, che è nato nel febbraio 2009 come supplemento di Ballabionews. Terrani ha visto l’opportunità di lanciare un quotidiano online in una realtà come la Valsassina, dove l’informazione locale era carente, specialmente in formato digitale