MINI ALLARME AL CENTRO ANZIANI DI BARZIO: RIMOSSO UN NIDO DI VESPE

Data pubblicazione 16 Dicembre 2024

BARZIO – Agitazione, ma questione risolta in breve questo pomeriggio al centro anziani autogestito di Barzio – ospitato nell’ex cinema del paese in via Roma 44.

Dopo la segnalazione della presenza di un nido di vespe, ritenuto giustamente pericoloso, sono intervenuti i Vigili del Fuoco giunti dal comando provinciale di Lecco/Bione.

Rapida l’operazione da parte dei pompieri (si tratta di una delle attività tipiche del Corpo Nazionale – al di là dello spegnimento di incendi), la situazione è tornata dunque in breve alla normalità senza che nessuno si sia fatto male.

RedCro